فيديو تفاصيل حادثة الغسالة في مصر .. قصة هاشتاق حق أمنية لازم يرجع

تفاصيل حادثة الغسالة في مصر ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضجت اليوم السبت الموافق 12-3-2022 بآلاف التغريدات التي تعلق على الحادثة المأساوية والإنسانية والغامضة في ذات الوقت التي وقعت قبل أشهر في محافظة كفر الشيخ ، وكالعادة ، قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل الكاملة حول هذه القصة التي أدمت القلوب وادمعت العيون .

كما أن هاشتاق حادثة الغسالة وحق أمنية لازم يرجع في مصر قدا وصلا قائمة التريند على تويتر والمنصات الرقمية الأخرى ، فيما شهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة يطلب فيها الجمهور المصري والعربي معرفة تفاصيل الحادثة، هذا الأمر بكل تأكيد دفعنا إلى توضيح الموضوع الذي بات حديث كافة المواطنين.

وطالب الجمهور من السلطات المصرية بضرورة كشف ملابسات حادثة وفاة أمنية وهي أم لتوأم، التي ادعى زوجها بأنها انتحرت داخل الغسالة، فيما تشير التقديرات إلى أنها قتلت عمدًا، وعن التفاصيل فهو التالي:

تفاصيل حادثة الغسالة في مصر

وقالت شقيق الفتاة محمد علاء، إن " شقيقته أمنية انقتلت في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 2/7/2021"، وتابع : أن " أختي ملحقتش تفرح بأولادها وتركتهم وهما عندهم 45 يوم ولا هما لحقوا يشوفوها ولا ينطقوا كلمة ماما. يقولوا أختي انتحرت وكل الشواهد بتقول عكس كدا".

أختي اتقتلت ؟!

المكان: مدينة بيلا - محافظة كفر الشيخ

التاريخ: 2/7/2021

-أختي ملحقتش تفرح بولادها وسابتهم وهما عندهم 45 يوم ولا هما لحقوا يشوفوها ولا ينطقوا كلمة ماما. بيقولوا أختي انتحرت وكل الشواهد بتقول عكس كدا.#حادثه_الغساله pic.twitter.com/TmBMcOjzgc — Mohamed Alaa (@mohamed3laa4) March 11, 2022

تفاعل على جريمة الغسالة

وتوالت التغريدات من مستخدمي المنصات الرقمية ، حول جريمة الغسالة ، إذ قال أبو كرم عبر حسابته على تويتر :"اغبى جريمة عنف منزلي اتلفقت انتحار لحد دلوقتي يعني إزاي دخلت الغسالة ووزنها ٦٥ كيلو؟ بلاش دي، إزاي تدخل الغسالة من غير ما تعمل أي صوت".

عمر نور الدين كتب :" طب حد يرد ويقول انه طبيعي حد ينتحر في غسالة !! يحط راسه في الميا لحد ما يغرق !! ده غير ممكن يحصل وليه اصلا تنتحر وهي لسه ربنا كرمها بتوأم ويدوب لسه بتفرح".

الظاهر من سرد أخو أمنية للقصة إنها ضحية جديدة من ضحايا العنف المنزلي، ولو الكلام صح فهي ضحية لعملية حقيرة تم فيها التكتيم على الموضوع عشان محدش يتحاسب، دورنا اننا نساعدهم صوتهم يوصل عشان التحقيق يتفتح تاني ونعرف الحقيقة فين.#حق_أمنية_لازم_يرجع#حادثه_الغساله — Hesham Gaafar (@hgaafar22) March 11, 2022

وطالب بفتح وإعادة التحقيق والنظر في القضية، مشيرا إلى أن العيال معيطوش طول ال ست ساعات ولا مرة واحدة باباهم يصحى".

قصة حادثة الغسالة وحق أمنية لازم يرجع

صور حادثة الغسالة

وقد نشر لكم فريق المواقع صورة السدة أمنية التي احدث قصة مقتلها ضجة عارمة في البلاد، وعلى التواصل الاجتماعي، وهو الآتي:_







