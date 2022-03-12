الدجاج يكاكي في غزة على التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بمئات التغريدات التي حملت تهكم وسخرية من المواطنين على غلاء أسعار الدجاج في قطاع غزة، في ظل تردي الأحوال المعيشية، والاقتصادية بين السكان.

ارتفاع أسعار الدجاج، دفع مستخدمي المواقع الاجتماعية، وهم في غنى عنها إلى التعبير عن رأيهم عبر نشر مقاطع فيديو وصور، ومناشير مضحكة على حساباتهم الشخصية، توضح حقيقة الواقع المُر في قلة الحيلة لدى الأهالي في شرائها؛ نتيجة الغلاء وسوء الأحوال المالية.

حالة التهكم والسخرية سجلت أكثر المواضيع تداولاً منذ ساعات الأمس، وتصدرت قائمة التريند، إذ تفاعل المستخدمون معها، دون مؤشرات تظهر تحسن على تراجع أسعار الطبق المفضل على موائد الطعام لدى المواطنين.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الدجاج اللاحم، أمس، نحو 14 شيكل، وهو ما أثار حالة من البلبلة بين السكان الذين اعتادوا على أن يكون سعرها من 9 إلى 11 شيكلا، كحد أقصى.

استيراد من الخارج

وكان مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد، قد صرح، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في 2 مارس الحالي، بدخول الدفعة الأولى من استيراد البيض المخصب من جمهورية مصر العربية لأول مرة إلى قطاع غزة، وبلغت 216 ألف بيضة.

وأكد أبو حمد، أنها تساعد في سد جزء من احتياجات السوق من الدجاج اللاحم خلال الفترة المقبلة لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن وزارته، اشترطت أن يكون هذا البيض المخصب المستورد من مصر عبر معبر رفح البري على فترات عدة، من مصدر موثوق ومن منطقة خالية من مرض أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى أنه يحمل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.

وأشار أبو حمد، إلى أن وزارة الزراعة اتخذت قرارًا يسمح باستيراد البيض المخصب من أي جهة، شريطة الالتزام بمواصفات وشروط وزارة الزراعة الصحية والفنية مضبوطة، مبينًا أنها تبذل قصارى جهدها في توفير الاحتياجات الكاملة للسكان فيما يتعلق بالدجاج في شهر رمضان المقبل، الذي بحاجة إلى ثلاثة ملايين ونصف بيضة مخصبة.

وبخصوص الاستيراد من الداخل المحتل، قال مدير دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة: " ما زالت عمليات استيراد كميات البيض المخصب من الداخل المحتل إلى القطاع، مستمرة شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها وزارة الزراعة".

وأضاف أبو حمد، أن الوزارة تنفذ عمليات فحص عينية للبيض المخصب داخل مختبراتها فحصًا دوريًا عند وصلها للمعابر قبل دخولها للقطاع، للتأكد من خلوها من الأمراض، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات بين الطيور بفيروس أنفلونزا الطيور.

مليون ونصف بيضة

من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب ومربي الدواجن والإنتاج الحيواني بغزة، مروان الحلو، إن "غزة استوردت في يناير الماضي مليون و600 ألف بيضة مخصبة، في المقابل، يستورد القطاع شهريًا نحو 3 مليون بيضة مخصبة من الخارج".

وأضاف الحلو، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن 70 بالمئة من تلك الكميات يتم استيرادها من الداخل المحتل، والباقي من دول أوروبية تتقدمها إسبانيا، وبلجيكيا، وهنغاريا.

وتوقع ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم في شهر رمضان المبارك المقبل، في ظل صعوبة استيراد البيض المخصب، مبينًا أن شهر رمضان بحاجة إلى 5 مليون ونص بيضة لإنتاج أربعة مليون ونص من الدجاج اللاحم لتغطية الأسواق.

وعزا رئيس نقابة الدواجن، صعوبة استيراد البيض من الخارج، وارتفاع أسعارها، لانتشار إنفلونزا الطيور في العالم.