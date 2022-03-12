رابط وموعد صرف المنحة القطرية شهر 3، يترقب عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة الإعلان الرسمي عن موعد صف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2022، بسبب أنهم يعولون عليها في شراء مستلزماتهم المنزلية، وسداد الديون والأقساط المستحقة عليهم للبقالات والتجار، وخاصة أنها تعد مصدر الدخل الوحيد لهم، في ظل انعدام فرص العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما متتاليا، وهو ما أدى إلى شل في الاقتصاد الفلسطيني واغلاق عشرات المصانع وتسريح مئات آلاف العمال وانضمامهم إلى صفوف البطالة التي باتت تعد النسبة الأعلى على مستوى العالم.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس

ويبدأ المواطنون بالبحث عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية شهر 3، ومن المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية خلال الأسبوع الجاري، كما حدث أن أرسلت لهم رسائل عبر أجهزتهم الخلوية عن الدفعة السابقة في تاريخ 17 فبراير واستلمها المواطنون بقيمة 310 شواكل، وبدأ المواطنون استلامها من نحو 300 نقطة موزعة في كل محافظات قطاع غزة، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر رابط وموعد صرف المنحة القطرية للشهر الحالي.

رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة على نشر رابط المنحة القطرية 100 دولار عبر موقع الاستعلام الحكومي، وتنشر أسماء المستفيدين من المنحة، لكي تسهل عليهم عملية البحث وتاريخ استلامها من أقرب مكان على سكنهم، حتى أن وزارة التنمية كانت تتولى أمور فرز أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عبر بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وكانت تصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، على مدى نحو أسبوع كامل.

موعد المنحة القطرية

وبدأت قطر بمنح الأسر المتعطلة عن العمل 100 دولار بشكل شهري منذ منتصف عام 2018، وذلك تضامنا مع الأهالي التي تعيش أوضاعا اقتصادية غاية في السوء بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، إلا أن حكومات الاحتلال متعاقبة كانت تؤخر وتمنع إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، بذرائع واهية تهدف لتضييق الخناق على أهالي القطاع.

لفحص اسمك في حال تفعيل الرابط اضغط هنا