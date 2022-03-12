الإعلان عن كشف أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين، وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الأحد الموافق 13 مارس 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/13) هنا ، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/11) هنا .

ودعت الوزارة المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.