4 شهداء وإصابة 9 "إسرائيليين" في 86 نقطة مواجهة بالضفة خلال الأسبوع الماضي

شهدت الضفة المحتلة الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء، وإصابة جنود، ومستوطنين، وتنفيذ عمليات طعن، ودهس، وإطلاق نار.

وخلال أيام الأسبوع استشهد أربعة شبان من القدس، ونابلس، ورام الله، ورصدت 86 نقطة مواجهة، بينها عمليتي طعن وعملية دهس و10 عمليات إطلاق نار و14 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 9 جنود ومستوطنين.

ففي يوم أمس الجمعة أحصي 8 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال في كفر قدوم، بيتا، باب الزاوية، بيت دجن، الحاجز الشمالي لقلقيلية.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة كفر راعي، والعرقة بجنين.

كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي يوم الخميس أحصيت 10 نقاط مواجهة على عدة محاور في مدن طولكرم وجنين والخليل وبيت لحم.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وبلدة جبع في جنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال قرب حاجز الأنفاق غرب بيت لحم، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وبلدة جبع جنوب جنين.

ورصدت يوم الأربعاء 9 نقاط مواجهة في ضواحي القدس والخليل ونابلس وقلقيلية.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في حاجز حوارة، ومخيم عسكر بنابلس.

واستشهد يوم الثلاثاء الشاب أحمد حكمت سيف (23 عاما) من برقة قضاء نابلس متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال.

وأحصيت 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية والنقب.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال بالحجارة في مخيم الجلزون برام الله، فيما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت دير أبو مشعل.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدف الاحتلال في قرية تل بنابلس، ومستوطنة بيت إيل في رام الله.

وفي منتصف الأسبوع يوم الاثنين استشهد الشاب عبد الرحمن جمال قاسم (22 عامًا) من مخيم الجلزون برام الله بعد تنفيذه عملية طعن أدت لإصابة جنديين من قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.

كما أصيب جنديان في عملية دهس في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والتي شهدت أيضاً القاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال.

وأحصيت 23 نقطة مواجهة في أنحاء متفرقة من مدن القدس وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل وبيت لحم وأريحا.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال والمستوطنين بالزجاجات الحارقة في السيلة الحارثية، وأبو ديس، ومستوطنة عوفرا، ومستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي رام الله.

أما يوم الأحد فاستشهد الشاب كريم جمال القواسمي (19 عامًا) من بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة أدت لإصابة جنديين من قوات الاحتلال.

كما استشهد الشاب يامن نافز جفال (16 عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.

وأحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك في نابلس.

وألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة الرملة المحتلة، وبلدة أبو ديس شرق القدس.

وفي مطلع الأسبوع يوم السبت أحصيت 10 نقاط مواجهة في القدس والخليل وجنين وطولكرم ورام الله ونابلس وقلقيلية.

وأصيب مستوطنان بعد رشقهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما نفذت عملية إطلاق نار صوب مصانع جيشوري الاستيطانية، وألقيت زجاجات حارقة صوب الحاجز العسكري في شارع الشهداء بالخليل، وقرية النبي صالح في رام الله.