القيادي البطش ينعى المناضل "جلال برهم" رجل المقاومة أمام سماسرة الأرض

نعى خالد البطش عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الوطنية والخارجية بحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 12 مارس 2022 ، المناضل الوطني، والأسير المحرر، والقيادي في الجبهة الشعبية ابن مدينة بيت ساحور بالضفة المحتلة الراحل "جلال برهم ".

وقال البطش :" فقدنا برحيل المناضل برهم رجلا أمينا على المبدأ، ومقاوماً لكل سماسرة الأرض والساسة المطبعين حين واجه بجرأة جميع الصفقات الخطيرة التي استهدفت الأملاك الأرثذوكسية في فلسطين، ومحاولات تسريبها لجهات صهيونية.

وبين أن مواقف الراحل برهم الثابتة فضحت سماسرة الأرض والسياسية من المطبعين، وتجار الأوطان الذين جعلوا عواصمهم معبراً للاحتلال، وتشريعاً لبقائه على أرض فلسطين ، مشيداً بمواقفه في كشف سماسرة عقارات الكنيسة الأرثذوكسية في أوروبا من بعض القساوسة.

واعتبر البطش أن الراحل برهم كان حارسا وطنيا أميناً على إرث السيد المسيح نبي المحبة عليه السلام ، حيث وجعلته هدفا للعدو وسماسرة الوقف المسيحي بعد أن كان أبرز الأصوات التي تتصدى لتسريب هذا الوقف الأرثذوكسي للجمعيات الصهيونية.

وتقدم البطش من أهله ورفاقه في الجبهة ومن رفاق دربه في لجنة القوى الوطنية، والإسلامية في بيت ساحور سائلين الله لهم الصبر والسلوان.