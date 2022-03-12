أبو رمضان: تشكيل الهيئة لإسناد فلسطينيي الداخل يعكس حالة الإجماع الوطني حول الانتصار لعدالة قضيتنا

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطيني الداخل المحتل عام 1948 محسن أبو رمضان، اليوم السبت، أن تشكيل الهيئة يعكس حالة الإجماع الوطني حول الانتصار لعدالة القضية.

وقال أبو رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته القوى الوطنية والإسلامية شرق غزة: "لقد أثبتت الجماهير في الأراضي المحتلة عام 48 انتمائها لفلسطين عبر الفعاليات والمشاركات التاريخية لهم لا سيما في معركة سيف القدس ويوم الأرض وهبة الكرامة"، مشدداً على أنه: "ليس أمامنا سوى الكفاح الوطني في وجه الاستيطان والحصار والتطهير العرقي".

وأشار إلى أن الاحتلال يتنكر لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ولايطرح سوى مشروع السلاح الاقتصادي المرفوض من قبل الشعب الفلسطيني.

وطالب، بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة الشراكة واحتواء جميع مكونات العمل السياسي الفلسطيني.

وفي ذات السياق أضاف أبو رمضان: "لقد أثبتت الحرب الأوكرانية الروسية بشاعة ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الاستعمارية".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية خلال مؤتمر صحفي: عقدته اليوم السبت 12 مارس 2022 شرق مدينة غزة عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل.