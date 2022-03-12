"596" معتمراً من الفوج الأول يغادرون القطاع الاثنين والثلاثاء ..ووزير الأوقاف يوضح تفاصيل الرحلة



كشف الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، عن موعد سفر معتمري قطاع غزة، مؤكداً أنها ستنطلق ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء ١٤ - ١٥ /٣ /٢٠٢٢م، وذلك من معبر رفح البري.

وأكد البكري في تصريحات صحفية وصلت "فلسطين اليوم" نسخة عنها ، أنه "سيتم نقل المعتمرين بأتوبيسات حديثة جداً - موديل 2021و2022 - تابعة للشركة المصرية الناقلة إلى مطار القاهرة الدولي، وفي فجر اليوم التالي سيتم الإقلاع إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة".





وأضاف: " الفوج الأول من معتمري المحافظات الجنوبية يتكون من (٥٩٦) معتمراً، سيكون سفرهم من خلال رحلتين كل رحلة (٢٩٨) معتمراً".

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر المعتمرين قد اكتملت بالتنسيق مع الجانب المصري وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وكذلك مع شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، مبيناً بأنه تم تفييز جميع جوازات الفوج الأول وتسليمها لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة والتي ستقوم بتأمين وصولها إلى المحافظات الجنوبية.

وأوضح البكري بأن شركات الحج والعمرة قامت باستئجار الفنادق الخاصة بالمعتمرين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك حجز الحافلات الحديثة لنقل المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية.