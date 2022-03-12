بدعم من جمعية السلام للتنمية والتطوير المجتمعي

الرابطة الإسلامية تختتم مشروع خدماتي لطلبة الثانوية العامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:47 ص
12 مارس 2022
الرابطة الإسلامية تختتم مشروع خدماتي لطلبة الثانوية العامة
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اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وبالتعاون مع جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي مشروع تسديد رسوم استمارات الثانوية العامة والذي استهدفت عدد من الطلبة المحتاجين فى مدارس القطاع،

وتقدمت الرابطة الإسلامية بجزيل الشكر والتقدير لجمعية أرض السلام  لمساعدة الطلاب في إنجاز مسيرتهم الدراسية والمساهمة الفاعلة في التخفيف من الأعباء المادية الثقيلة التي تواجههم

 وتقدم الطلبة المستفيدين من المشروع بالشكر الجزيل للرابطة الإسلامية على حرصهم الشديد لخدمتهم لمواصلة المسيرة التعليمية ومواجهة المعيقات التي تحول بين الطلبة ودراستهم.

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