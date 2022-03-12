ارتفاع في عدد وفيات كورونا بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:01 ص
12 مارس 2022
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 12/3/2022، ارتفاع في عدد وفيات فيروس كرونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 197 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 7 حالات وفاة و( 37) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 491 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين  248272 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3922 حالة ، و إجمالي المتعافين 242395 حالة ، وإجمالي الوفيات  1955 وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  56 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعةـ، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 671424 شخصاً.

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