ارتفاع في عدد وفيات كورونا بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 12/3/2022، ارتفاع في عدد وفيات فيروس كرونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 197 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 7 حالات وفاة و( 37) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 491 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 248272 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3922 حالة ، و إجمالي المتعافين 242395 حالة ، وإجمالي الوفيات 1955 وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعةـ، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 671424 شخصاً.