الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ"17" .. تكثيف الهجمات على "كييف" وشرقها

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ17 ، اليوم السبت 12مارس 2022 وسّعت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف وشرق أوكرانيا ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة ، كما نفّذت القوات الروسية غارات ليلية على مدن تشيرنيهيف (شمال) وسومي (شمال شرق) وخاركيف، ما ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية، فيما فرض الغرب عقوبات تجارية شديدة على روسيا رداً على ذلك.

وتتمحور عمليات القوات الروسية في العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا؛ فيما تتواصل الهجمات بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي الأوكرانية مثل دنيبرو ولوتسك وإيفانو-فرانكيفسك.

وفي تطور ميداني آخر، اختُطف عمدة ميليتوبول، مساء أمس، الجمعة، بأيدي جنود روس يحتلون هذه المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علماً بأن الحرب دفعت حتى الآن أكثر من 2,5 مليون شخص إلى مغادرة البلاد، معظمهم إلى بولندا، ونزح حوالى مليوني شخص داخل أوكرانيا نفسها، بحسب الأمم المتحدة.

ورداً على استمرار الغزو الذي شنته روسيا في 24 شباط/ فبراير، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري، عبر حرمانها من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" وانضم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى هذه الخطوة، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية عقابية؛ فيما يستعد الأوروبيون إلى فرض حزمة عقوبات رابعة على موسكو.