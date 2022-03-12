بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان، تتنوع أشكال وأنواع الأكلات على موائد الفطور لدى العائلات الغزية في شهر رمضان المبارك، إلا أن الشورية بكل أنواعها وأشكالها بشكل وشوربة لسان العصفور الشهيرة على وجه الخصوص لا تخلو من موائدهم، فمعظم الصائمون يفضلون تناول طبق الشوربة قبل وجبة الفطور الرسمية، فالشوربة تعد وجبة خفيفة على جسم الإنسان، وتهيئ الجسم لاستقبال الطعام، وخاصة بعد صيام يدون ما يقارب من 14 ساعة متوالة أو يزيد قليلا.

طريقة اعداد شوربة لسان العصفور في رمضان

وتبحث ربات البيوت في الشهر الفضيل بالفيديو طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان، فهي من أشهر أنواع الشوربة في رمضان، إذ آلاف العائلات يواصلون صناعتها يوميا على موائدهم، كونها تمتاز بطعم شهي ورائع، وخفيفة على معدة الصائم، الذي لم يتناول أي طعام أو شراب لساعات طويلة، لهذه الأسباب ولأهمية تلك الوجبة على الموائد الفلسطينية، فإن فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يحرص على نشر لكم بالفيديو مكونات وخطوات عمل شوربة لسان العصفور في المنزل، فما عليك إلا شراء المكونات واتباع الطرق التالية.

مكونات وخطوات عمل شوربة لسان العصفور

نضع كوب معكرونة لسان العصفور، وأربعة أكواب من الماء، ومكعب مرق الدجاج، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

خطوات تحضير شوربة لسان العصفور بالفيديو

نبدأ بتسخين الزيت في مقلاة، ونضع فيه لسان العصفور ونقلّبه حتى يصبح لونه ذهبياً، ونخرج لسان العصفور من الزيت، ثم نضعه في طبق جانبي. نضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوّحنا به لسان العصفور، ثم نحركه بلطف حتى يذوب قليلاً، ويتوزّع على كل كمية الزيت، ومن ثم نضيف له الماء ونقلّبه معه حتى يذوب تماماً. نضيف رشّةً من الملح، والفلفل الأسود للمرق، ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معاً. نضع لسان العصفور على المرق، نقلّبه قليلاً، ثم نغطّي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى ينضج، ويصبح جاهزاً للتقديم. نقدم شوربة لسان العصفور مع الخبز المحمص.