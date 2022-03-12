تحديد موعد توقيع مبابي لريال مدريد

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من التوقيع مع ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.



وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على عروض التجديد.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي سيوقع عقده مع ريال مدريد في منتصف الأسبوع الجاري.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم تكثيف المفاوضات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، وسينتهي الأمر بتوقيع مبابي قبل يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت "ماركا" أن الصفقة لن تعلن بشكل رسمي قبل نهاية الموسم، احترامًا لسان جيرمان الذي لا يزال ينافس على لقب الدوري الفرنسي.



وذكرت الصحيفة أن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع تتراوح بين 60 و80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه السنوي 25 مليون يورو.