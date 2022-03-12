العملات الرقمية: بيتكوين تتعافى بعد القرار الأمريكي

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 12/3/2022، بعد تراجع على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرقابة على "الكريبتو".

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.09% لتصل إلى 1.75 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 78.07 مليار دولار.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بشأن الرقابة الحكومية على العملة المشفرة، يحث الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يجب على البنك المركزي طرح عملته الرقمية الخاصة.

كانت بيتكوين قد فقدت أغلب المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم، بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وحالة الغموض الجيوسياسي العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم "بيتكوين Bitcoin BTC" حتى كتابة التقرير عند 39207.80 دولارا، مرتفعة بنسبة 1.19%.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.25% مسجلًا 2594.85 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 9.18% إلى مستويات 0.8144 دولار.

وارتفعت تيرا لونا LUNA/USD بنحو 4.66% لتسجل مستويات 91.75 دولار.

وخسرت كاردانو Cardano بنسبة 0.14% لتسجل 0.7956 دولار.

وصعد سعر سولانا Solana بنسبة 0.85% إلى مستوى 82.10 دولار.

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 6.54% إلى مستويات 18.41 دولار.

وصعدت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.53% إلى مستويات 0.1168 دولار.