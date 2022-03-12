إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 12 مارس 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7162 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7217 وافداً.

وذكرت، أن المغادرين توزعوا إلى 6967 مواطناً و145 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل.

ونوهت إلى أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7019 مواطنا، و142 أجانب، و52 من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.



