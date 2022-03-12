مرور غزة توضح حالة الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق.

وجاء في تقرير الشرطة الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه، أن الحركة المرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

كما جاء أن إغلاق كلي لشارع عمر المختار "السايد الشمالي" تقاطع شارع عبد القادر الحسيني مع عمر المختار لوجود أعمال فى المكان.

وفيما يلي نص التقرير:

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 12/03/2022

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 إغلاق كلي لشارع عمر المختار "السايد الشمالي" تقاطع شارع عبد القادر الحسيني مع عمر المختار لوجود أعمال فى المكان.

👈 إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.



👈 وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقا وصولا لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي".

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..