الضفة: تعليق الدوام في المدارس الحكومية الساعة 10.30 يومياً

قرر اتحاد المعلمين في الضفة المحتلة، تعليق الدوام في المدارس الساعة 10:30 صباحاً يومياً خلال هذا الأسبوع الحالي، في ظل عدم تأكيد الحكومة بصرف الراتب كامل الشهر القادم ووضع جدول زمني لدفع المستحقات.

وقرر اتحاد المعلمين، الأسبوع الماضي البدء باجراءات تصعيدية، بدأت بتعليق الدوام يوم الأربعاء الماضي التاسع من مارس الحالي، بعد الحصة الثالثة ليومين بسبب عدم التزام الحكومة بدفع الرواتب كاملة، بالإضافة لتجاهل تحديد سقف زمني لحل الأزمة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح اتحاد المعلمين حينها، أنه قرر تعليق الدوام يومي الأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة في خطوة تحذيرية تتمثل بتعليق الدوام يومي الأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة مع مغادرة المدارس ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات .