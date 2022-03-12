جدول وموعد مباريات اليوم السبت12/3/2022، تقام اليوم السبت 12 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها لقاء برايتون ضد ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهات قوية في دوري أبطال أفريقيا على رأسها قمة صن داونز ضد الأهلي، فريق موقع "فلسطين اليوم"، رصد خلال الساعات الماضية عمليات بحث على محركات البحث قوقل على جدول مباريات اليوم ومواعيد المباريات في الدوري الاسباني والانجليزي والمصري، لذلط قرر وضع لكم هذه المقالة للحديث عن جدول وموعد مباريات اليوم السبت.

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

وتلقى أخبار التي تتناول جدول وموعد مباريات اليوم السبت12/3/2022، اهتماما كبيرة من قبل عشاق كرة القدم خاصة في الدوري الانجليزي، لذلك سنقدم لكم أبزر مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي وهي عن النحو التالي:

برايتونX ليفربول– الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برينتفوردX بيرنلي– الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتدX توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

حان وقت الاستمتاع بخمسة أهداف من أفضل ما سجل الريدز في شباك منافسنا القادم 😍⚽️#برايتون_ليفربول pic.twitter.com/cV6gmfWwvu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 11, 2022

مباريات اليوم في الدوري المصري

وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان جدول وموعد مباريات اليوم السبت12/3/2022، سنوضح لكم عدم وجود مباريات اليوم في الدوري المصري، نظراً لاستمرار مباريات دوري أبطال أفريقيا ذات الجمهور والمتابعة العربية الواسعة خاصة في دول بلاد الشام والخليج العربي.

مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم الدوري السعودي

المتابعة والعشق لا يتقصر فقط على مباريات الدوريات الاوروبية والمصرية فقط، أيضا يلقى اهتماماً واسعاً وكبيراً الدوري السعودي من قبل الجهمور العربي الخليجي، لذلك سنقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت في مقالنا جدول وموعد مباريات اليوم السبت 12/3/2022

الحزمX ضمك– الساعة 5:50 مساء

الأهليX الطائي– الساعة 7:45 مساء

موعد مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم



وتستمر مباريات دوري أبطال أفريقيا لليوم الثاني على التوالي، فقد حقق الوداد المغربي أمس الجمعة انتصاراً جديداً على الزمالك المصري بنتيجة 1/0 بعد تحقيقه انتصار في مرحلة الذهاب بـ3 أهداف مقابل هدف، لذلك نقدم لكم في هذه المقالة جدول وموعد مباريات اليوم السبت12/3/2022

صن داونز X الأهلي– الساعة 3 مساء

النجم الساحلي X الترجي– الساعة 3 مساء

حوريا X الرجاء– الساعة 6 مساء

بيترو اتليتكو X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء

وفاق سطيف X أمازولو – الساعة 9 مساء





جدول مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري الإسباني

ليفانتيX إسبانيول– الساعة 3 مساء

غرناطةX إلتشي– الساعة 5:15 مساء

فياريالX سيلتا فيجو– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

خيتافيX فالنسيا -الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدورياX يوفنتوس – الساعة 7 مساء

ميلانX إمبولي– الساعة 9:45 مساء

مباريات الدوري الألماني اليوم السبت

هوفنهايمX بايرن ميونخ– الساعة 4:30 مساء

يونيون برلينX شتوتجارت– الساعة 4:30 مساء

مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت

مونبلييهX نيس– الساعة 6 مساء

ترواX نانت– الساعة 10مساء

مباريات الدوري التركي اليوم السبت

هاتاي سبورX فاتح قرا جمرك– الساعة 12:30 مساء

ألتايX يني ملطية سبور– الساعة 3 مساء