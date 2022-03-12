سعر جرام الذهب في فلسطين- سعر الذهب بالشيكل والدولار

يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين، اليوم السبت 12/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.23 شيكل $64.05

سعر الذهب عيار 22 190.88 شيكل $58.72

اسعار الذهب عيار 21 182.21 شيكل $56.05

اسعار الذهب عيار 18 156.18 شيكل $48.04

سعر الذهب عيار 14 121.47 شيكل $37.37

سعر الذهب عيار 12 104.12 شيكل $32.03

اسعار أوقية الذهب 6,476 شيكل $1,992

اسعار جنيه الذهب 1,458 شيكل $448.39

اسعار كيلو الذهب 208,232 شيكل $64,055

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60

6 مارس 208.34 182.30 156.26 121.53 104.17

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94

3 مارس 202.26 176.98 151.70 117.99 101.13

2 مارس 200.52 175.46 150.40 116.97 100.26