سعر جرام الذهب في فلسطين- سعر الذهب بالشيكل والدولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
12 مارس 2022
أسعار الذهب
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر جرام الذهب في فلسطين، اليوم السبت 12/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.23 شيكل $64.05

سعر الذهب عيار 22   190.88 شيكل $58.72

اسعار الذهب عيار 21 182.21 شيكل $56.05

اسعار الذهب عيار 18 156.18 شيكل $48.04

سعر الذهب عيار 14   121.47 شيكل $37.37

سعر الذهب عيار 12   104.12 شيكل $32.03

اسعار أوقية الذهب      6,476 شيكل  $1,992

اسعار جنيه الذهب      1,458 شيكل  $448.39

اسعار كيلو الذهب      208,232 شيكل       $64,055

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

11 مارس      207.54       181.60       155.66       121.07       103.77

10 مارس      210.35       184.06       157.77       122.71       105.18

9 مارس        208.92       182.81       156.69       121.87       104.46

8 مارس        217.99       190.75       163.49       127.16       108.99

7 مارس        211.21       184.81       158.41       123.20       105.60

6 مارس        208.34       182.30       156.26       121.53       104.17

5 مارس        208.31       182.28       156.24       121.52       104.16

4 مارس        207.88       181.90       155.91       121.26       103.94

3 مارس        202.26       176.98       151.70       117.99       101.13

2 مارس        200.52       175.46       150.40       116.97       100.26

متعلقات