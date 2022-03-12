أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة المصرى على سعر الدولار اليوم السبت في مصر لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، استقر سعر الدولار اليوم في مصر، السبت، 12 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

والجمعة، والسبت، إجازة أسبوعية للبنوك في مصر .

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أعلى سعر للدولار في مصر

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبحسب مسح للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك ، التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أجريكول، وبنك HSBC، والعربي الأفريقي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

متصدقش حد بيطلب بياناتك السرية الخاصة أون لاين و متديش بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقاتك البنكية لأي شخص أو أى جهة على وسائل التواصل الاجتماعى.

شوف الفيديو ده علشان تعرف ازاي تحمي بياناتك. #بنك_أهل_مصر #خلي_بالك #حافظ_علي_سلامتك pic.twitter.com/RAJSO7PDec — البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt (@NBE1898) February 3, 2021

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

هل يتم تخفيض قيمة الجنيه؟

توقع محللون في بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان"، أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء، والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، وفق متابعتنا للمقال الذي حمل عنوان أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر.

وأفادوا بأن الاقتصاد المصري قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمرت ضغوط السوق المالية في التصاعد بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال "جي بي مورجان": "نتوقع أن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمته (الجنيه المصري) أمام العملات الأجنبية" ، مقدرا أن الجنيه المصري أعلى من قيمته الحالية بنحو 15٪.

وتم عرض سعر العملة المصرية مؤخرًا عند 15.72 للدولار وفقًا لبيانات رفينيتيف، وهو مستوى أكبر من القيمة العادلة للجنيه عند "جي بي مورجان" بنحو 10٪.

وفي عام 2017، بلغ الدولار الأمريكي مستويات قياسية أمام الجنيه المصري متخطيا مستوى 18 جنيها للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.34 جنيه للشراء، و 17.45 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، عند 21.62 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 51.54 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.