حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغداً الأحد 13/3/2022م، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والإثنين 14/3/2022م، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، وهذا والله وتعالى أعلى وأعلم.