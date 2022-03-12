اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 12 مارس 2022

سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم 12-3-2022،، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة أسعار العملات في ليبيا في تعاملات اليوم السبت 12 مارس 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار في ليبيا استقراراً، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.99 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.44 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.55 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا :

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.

السعر الرسمي للدولار :

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.64 دينار للبيع و4.62 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.14 دينار للبيع و5.11 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي :

سجل الذهب عيار 18 نحو 231.5 دينار ليبي.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 270.08 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 278.80 دينار ليبي.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 308.06 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار ليبي.