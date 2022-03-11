سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 12-3-2022،، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة أسعار العملات مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 12 مارس 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3885 ليرة للشراء، و3935 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

كما ارتفع سعر اليورو في سوريا خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4293.76 ليرة للشراء، و4349.02 ليرة للبيع.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، إلى مستوى 5112.68 ليرة للشراء، و5178.48 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 1035.55 ليرة للشراء، و1048.88 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1057.69 ليرة للشراء، و1071.3 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12792.27 ليرة للشراء، و12956.91 ليرة للبيع.