سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية 12 مارس 2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم السبت 12 مارس 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار في لبنان تراجعاً مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وانخفض متوسط سعر الدولار في لبنان اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى ما بين 22400 و22500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقارنة بأسعار 22700 و22800 ليرة لبنانية للدولار الواحد في تعاملات أمس ، وذلك حسب وسائل إعلام محلية.

وشهدت سوق المحروقات في لبنان زيادة كبيرة في الأسعار، على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشير تقديرات بعض البنوك العالمية إلى أن خطوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر واردات النفط الروسي، وإعلان بريطانيا نفس الخطوة، سيدفع أسعار خام برنت إلى مستويات الـ300 دولار للبرميل الواحد على المدى القريب.

وزاد سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" إلى 28000 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" إلى 28000 ليرة.

زيادة أسعار الخبز

كما قررت الحكومة اللبنانية، الخميس، رفع سعر الخبز وفرض قيود على تصدير المواد الغذائية.

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، سعر ووزن ربطة الخبز كالآتي:

-ربطة الخبز الصغيرة وزن 360 جراما بـ6000 ليرة.

– ربطة الخبز الوسط وزن 825 جراما بـ10000 ليرة.

– ربطة الخبز الكبيرة وزن 1125 جراما بـ13000 ليرة.

وتُنذر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأزمة غذاء في لبنان الذي يعتمد على أوكرانيا لاستيراد القمح وسط غياب مخزون استراتيجي.