طالع أسعار الذهب في اسواق لبنان السبت 12 مارس آذار 2022

سعر الذهب اليوم في لبنان السبت 12-3 2022 ، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار المعدن الثمين الأصفر خلال التعاملات اليوم في الأسواق ، حيث شهد متوسط أسعار الذهب في لبنان تراجعاً، بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 96.422 ألف ليرة (63.71 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 84.371 ألف ليرة (55.75 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، نحو 72.317 ألف ليرة (47.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.246 ألف ليرة (37.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، هبوطا إلى مستوى 2.998 مليون ليرة (1981 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 674.968 ألف ليرة (445.99 دولار).