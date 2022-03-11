فوائد متعددة و طرق مبتكرة لحفظ الخيار

يرتبط الخيار عادة بفقدان الوزن لشهرته بمحتواه العالي من الماء مما يجعله مصدرا كبيرا للترطيب، لكن فوائده لا تتوقف عند ذلك.

ويتسم الخيار الذي ينتمي للفصيلة القرعية -التي تضم القرع والكوسا والبطيخ أيضا – بقائمة طويلة من المميزات، مما يجعله عنصرا أساسيا في أي نظام غذائي متوازن.

وبحسب خبراء التغذية بمنصة Nutritienda فإن الخيار الذي نشأ في المناطق الاستوائية في جنوب آسيا ويعد من أكثر الخضروات إنتاجا في جميع أنحاء العالم، يحتوي على كمية ضئيلة من الدهون وعلى نسبة منخفضة للغاية من السعرات الحرارية، وكل 100 جرام منه يحتوي على 13 سعرا حراريا فقط، لذلك يتم تضمينه عادة في الوجبات الغذائية لتقليل وزن الجسم أو التحكم فيه.

غني بالفيتامينات

وتشرح نويليا سواريز، مديرة الاتصالات في Nutritienda، لوكالة (إفي) الفوائد الصحية التي تجعل الخيار يعد حليفا مثاليا لجسم الإنسان، حيث يحتوي الخيار على كمية كبيرة من فيتامين سي، الذي يعمل كمضاد للأكسدة على الجلد ويساهم في تحسين عمل الغضاريف والعظام.

وتشير إلى أنه يوفر أيضا، بكمية أقل، فيتامين أ (الريتينول)، الذي يساعد على تكوين الكولاجين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد وحمايته من العوامل الخارجية، ويساهم أيضا في الحفاظ على الصحة البصرية.

ويحتوي الخيار أيضا على كميات صغيرة من حمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يساعد على إنتاج المادة الوراثية في الجسم ويشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

كما أنه يحتوي على الثيامين والنياسين، وهما نوعان من فيتامين ب يساعدان خلايا الجسم على تحويل كربوهيدرات الطعام إلى طاقة للجسم.

مصدر للمعادن والألياف

أكثر المعادن وفرة في الخيار هو البوتاسيوم، الذي ينظم ضغط الدم، ويحتوي على كميات أقل من الفوسفور والمغنيسيوم والحديد، والتي تؤدي وظائف متعددة في الجسم، مثل مساعدة العضلات والأعصاب والتمثيل الغذائي والتمثيل الغذائي وإبقاء العظام والأسنان في حالة جيدة.

كما أن حوالي 96% من الخيار عبارة عن ماء، وهذا هو السبب في أنه غذاء مفيد للغاية لأولئك الذين يجدون صعوبة في شرب الحد الأدنى اليومي الموصى به من السوائل أو لديهم بشرة جافة أو مجففة، وفقا لسواريز.

ويعمل الخيار مع الخضروات الأخرى على زيادة إمداد الجهاز الهضمي بالألياف، مما يسهل عملية الهضم ويزيد من الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويحسن العبور المعوي. بالإضافة إلى ذلك، فهو مدر للبول ويسهل من عمل الكلى.

وتشير سواريز إلى أن مركبات الخيار المضادة للأكسدة تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة والجزيئات التي تسبب الشيخوخة وتدهور الخلايا.

الخيار والنظام الغذائي

واحدة من أبسط الطرق للاستفادة من خصائص الخيار الصحية والمحفزة للوزن هي إدراجه كمكون معتاد في الحساء أو السلطات.

أو تناوله مشويا قليلا أو مضافا مبشورا على عجين البف بيستري جنبا إلى جنب مع جبن الماعز وطهيه في الفرن كما لو كانت بيتزا، وفقا لسواريز.

طريقة أخرى بسيطة للاستفادة من تأثير الترطيب والتشبع للخيار هي تحضير عصير بالخلاط، ويمتزج الخيار بشكل جيد مع التفاح الأخضر والزنجبيل والكرفس في العصائر.

كما يضفي هذا النوع من الخضروات أيضا لمسة منعشة ولذيذة على مجموعة متنوعة من الصلصات، مثل الصلصة اليونانية "تزاتزيكي"، القائمة على الخيار والزبادي، والموجودة أيضا في المطبخ التركي.

طرق تخزين الخيار

للحفاظ على جودة (اللون والملمس والمغذيات) والخصائص المفيدة للخيار، ومنع الكائنات الحية الدقيقة من النمو عليه، من المهم تخزينه بشكل صحيح لإطالة عمره الافتراضي والتأكد من أن استهلاكه آمن، وفقا لخبيرتي التغذية في Nutritienda أندريا باجينيا وإيريني ليزكانو.

وتوصي الخبيرتان بأنه "إذا لم يتم استهلاك الخيار وقت الشراء، فيمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، مع الحرص على عدم وضعه في أبرد جزء من الثلاجة".

وتوضحان أنه ليس من المناسب أيضا وضع الخيار بجانب التفاح أو الموز أو الطماطم، لأن هذه الفاكهة والخضروات تنتج الإيثيلين، وهو مركب حساس يمكن أن يجعل الخيار ينضج بشكل أسرع.

وتوصي باجينا وليزكانو "بغسل الخيار تحت ماء الصنبور، دون تركه ينقع، فقط عندما يتم استهلاكه، وليس قبل ذلك، لأنه إذا تم تخزينه مع رطوبة زائدة في الثلاجة، فإن احتمالية فساده في وقت أسرع ترتفع".