تنزيل تطبيق القرآن الكريم في رمضان 2022 مجاناً على الهواتف الذكية أندرويد و آيفون

تحميل تطبيق القرآن الكريم في شهر رمضان 2022 ، وفي هذا الشهر الفضيل حرص فريق وكالة فلسطين اليوم لوضع مقالة حول تنزيل تطبيق القرآن الكريم على الهواتف الذكية سواء على أندرويد أو آيفون بدون انترنت ، ومع التطور التقني والتكنولوجي وبروز الهواتف الذكية ظهرت التطبيقات الالكترونية منها القرآن الكريم التي ساعدت الناس على قراءة السور والآيات اينما كانوا باعتبار الهاتف سهل الحمل ، وفي هذه الأيام لقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على تحميل التطبيق ، ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة وبها ستتمكنون من تحميله بأريحية تامة .

ونحرص في شهر رمضان على نشر سلسلة مقالات مثل مقالة تنزيل تطبيق القرآن الكريم 2022 التي يبحث عنها الناس في هذا الشهر المبارك ، التي يسعى المسلمون إلى التقرب لله عزوجل بالطاعات والعبادات وختام المصحف الشريف.

تحميل تطبيق القرآن الكريم 2022 :

وفي هذه المضمار، فيمكن لمستخدمي الهواتف للاندرويد وللايفون تحميل تطبيق القرآن الكريم على هواتفهم بكل سهوله، للاستماع لأصوات كبار المشايخ هذا الرابط (https://www.pegasoft.net/p/download.html?PageId=7392460418791138533&InIt=Article )

مزايا تطبيق القرآن الكريم 2022 :

الميزة الأولى : سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة.

الميزة الثانية : سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم.

الميزة الثالثة: سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ.

الميزة الرابعة : يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم.

الميزة الخامسة : أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة.

الميزة السادسة : صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء.

الميزة السابعة : يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.