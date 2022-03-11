امساكية شهر رمضان 2022-1443 في فلسطين

ايام معدودة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2022-1443، حيث ينتظر المسلمون ببالغ الشوق هذا الشهر الفضيل، لما فيه من أجر عظيم، حيث يتقرب المسلمون بالصيام و القيام و الدعاء الى الله سبحانه و تعالى، و يبحث الكثير من الاشخاص عن امساكية شهر رمضان للعام 2022-1443 لمعرفة مواعيد السحور و الافطار و مواعيد الصلوات في شهر رمضان.
فريق فلسطين اليوم يحرص على توضيح كل ما يتعلق بمواقيت الصلاة في شهر رمضان في كل عام، و في هذه المقالة يرصد لكم امساكية شهر رمضان 2022 في فلسطين، و التي جاءت كالتالي:
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الأحد
|1
|03 أبريل، 2022
|05:09 ص
|06:37 ص
|12:53 م
|04:26 م
|07:10 م
|08:40 م
|الأثنين
|2
|04 أبريل، 2022
|05:08 ص
|06:36 ص
|12:53 م
|04:26 م
|07:10 م
|08:40 م
|الثلاثاء
|3
|05 أبريل، 2022
|05:07 ص
|06:34 ص
|12:53 م
|04:26 م
|07:11 م
|08:41 م
|الأربعاء
|4
|06 أبريل، 2022
|05:05 ص
|06:33 ص
|12:52 م
|04:26 م
|07:12 م
|08:42 م
|الخميس
|5
|07 أبريل، 2022
|05:04 ص
|06:32 ص
|12:52 م
|04:26 م
|07:12 م
|08:42 م
|الجمعة
|6
|08 أبريل، 2022
|05:02 ص
|06:31 ص
|12:52 م
|04:26 م
|07:13 م
|08:43 م
|السبت
|7
|09 أبريل، 2022
|05:01 ص
|06:29 ص
|12:52 م
|04:26 م
|07:14 م
|08:44 م
|الأحد
|8
|10 أبريل، 2022
|04:59 ص
|06:28 ص
|12:51 م
|04:26 م
|07:14 م
|08:44 م
|الأثنين
|9
|11 أبريل، 2022
|04:58 ص
|06:27 ص
|12:51 م
|04:26 م
|07:15 م
|08:45 م
|الثلاثاء
|10
|12 أبريل، 2022
|04:57 ص
|06:26 ص
|12:51 م
|04:26 م
|07:16 م
|08:46 م
|الأربعاء
|11
|13 أبريل، 2022
|04:55 ص
|06:25 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:16 م
|08:46 م
|الخميس
|12
|14 أبريل، 2022
|04:54 ص
|06:23 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:17 م
|08:47 م
|الجمعة
|13
|15 أبريل، 2022
|04:52 ص
|06:22 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|السبت
|14
|16 أبريل، 2022
|04:51 ص
|06:21 ص
|12:50 م
|04:26 م
|07:18 م
|08:48 م
|الأحد
|15
|17 أبريل، 2022
|04:50 ص
|06:20 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:19 م
|08:49 م
|الأثنين
|16
|18 أبريل، 2022
|04:48 ص
|06:19 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الثلاثاء
|17
|19 أبريل، 2022
|04:47 ص
|06:18 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:20 م
|08:50 م
|الأربعاء
|18
|20 أبريل، 2022
|04:46 ص
|06:17 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:21 م
|08:51 م
|الخميس
|19
|21 أبريل، 2022
|04:44 ص
|06:16 ص
|12:49 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|الجمعة
|20
|22 أبريل، 2022
|04:43 ص
|06:14 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:22 م
|08:52 م
|السبت
|21
|23 أبريل، 2022
|04:41 ص
|06:13 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:23 م
|08:53 م
|الأحد
|22
|24 أبريل، 2022
|04:40 ص
|06:12 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:24 م
|08:54 م
|الأثنين
|23
|25 أبريل، 2022
|04:39 ص
|06:11 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:24 م
|08:54 م
|الثلاثاء
|24
|26 أبريل، 2022
|04:37 ص
|06:10 ص
|12:48 م
|04:26 م
|07:25 م
|08:55 م
|الأربعاء
|25
|27 أبريل، 2022
|04:36 ص
|06:09 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:26 م
|08:56 م
|الخميس
|26
|28 أبريل، 2022
|04:35 ص
|06:08 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:26 م
|08:56 م
|الجمعة
|27
|29 أبريل، 2022
|04:34 ص
|06:07 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:27 م
|08:57 م
|السبت
|28
|30 أبريل، 2022
|04:32 ص
|06:06 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:28 م
|08:58 م
|الأحد
|29
|01 مايو، 2022
|04:31 ص
|06:05 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م
|الأثنين
|30
|02 مايو، 2022
|04:30 ص
|06:04 ص
|12:47 م
|04:26 م
|07:29 م
|08:59 م