امساكية شهر رمضان 2022-1443 في فلسطين

ايام معدودة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2022-1443، حيث ينتظر المسلمون ببالغ الشوق هذا الشهر الفضيل، لما فيه من أجر عظيم، حيث يتقرب المسلمون بالصيام و القيام و الدعاء الى الله سبحانه و تعالى، و يبحث الكثير من الاشخاص عن امساكية شهر رمضان للعام 2022-1443 لمعرفة مواعيد السحور و الافطار و مواعيد الصلوات في شهر رمضان.

فريق فلسطين اليوم يحرص على توضيح كل ما يتعلق بمواقيت الصلاة في شهر رمضان في كل عام، و في هذه المقالة يرصد لكم امساكية شهر رمضان 2022 في فلسطين، و التي جاءت كالتالي: