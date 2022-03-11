طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة البرودة غداً السبت و أمطار متفرقة على بعض المناطق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 م
11 مارس 2022
منخفض جوي
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يستمر تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد يوم غدٍ السبت، حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج، وفقاً للأرصاد الجوية الفلسطينية.

و وفق الأرصاد الجوية، فيكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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