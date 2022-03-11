وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تستعيد جزءا كبيرا من قدرتها القتالية وتواصل الهجوم في كافة المحاور.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية -اليوم الجمعة- إن القوات الروسية تواصل الهجوم في كافة المحاور لكنها لم تحقق أهدافها الرئيسية، وفي حين شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على اقتصاد روسيا، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة لنشر 16 ألف "متطوع" من الشرق الأوسط للقتال في صفوف قواته بأوكرانيا.

يأتي ذلك بينما تتواصل المعارك في اليوم السادس عشر من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في عدة محاور، أبرزها محيط العاصمة كييف بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق. في حين اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الروسي باستهداف المدنيين، وقال إن روسيا تعمل على نشر مرتزقة في أوكرانيا من بلدان ساهمت هي في تدميرها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إنها أخرجت من الخدمة مطارين عسكريين يوجدان غربي أوكرانيا، عقب قصفهما بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة، ويتعلق الأمر بمطاري لوتسك وإيفانو فرانكيفسك.

وعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء اليوم جلسة خاصة بالحرب بناء على طلب من روسيا، حيث اتهم المندوب الروسي خلال الجلسة أوكرانيا بتنفيذ برنامج للأسلحة البيولوجية بدعم أميركي، بينما رد مندوبو الولايات المتحدة ودول أوروبية على هذه الاتهامات واعتبروها سلسلة من "نظريات المؤامرة" و"الأكاذيب".