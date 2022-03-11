وزارة الاتصالات: الجهود مستمرةٌ للحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس

اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر، وشركات الاتصالات الخلوية، بممثل المكتب الانمائي البريطاني مارك ايفانس، وممثلي مكتب الاتحاد الاوروبي جاكامو ميسروكي وكرستين كاسيرز، ووحدة الشؤون الفلسطينية من السفارة الامريكية جرير دريني، والبنك الدولي ممثلا بعصام خياط، وذلك بحضور اللجنة الرباعية الدولية ممثلة بايناس ابو لبن.

من جانبه أكد الوزير أن الحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس قضية هامة للحديث المستمر، وكنا قد اتخذنا قرارا بالتحول الرقمي، ونحن نضع جهودا كبيرة لجهل هذا ممكنا، مشيرا انه لدينا الكثير من التحديات، ولكن نحاول حشد الجهود الدولية للمساهمة في تذليل هذه العقبات، وأطلع معالي الوزير المجتمعين على مماطلة الجانب الاسرائيلي في الرد والسماح بالحصول على الترددات.

كما اكدت شركتا Ooredoo وجوال، على أهمية الترددات لمواكبة التطور العالمي، ولكونه أمرا اقتصاديا يساهم في سد الفجوة التقنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أنهم يسعون للحصول على خدمات كافية لتغطية احتياجات المناطق الفلسطينية بأقل تكلفة وبفترة زمنية معقولة، وهذا يترتب عليه تسهيلات لدخول الأجهزة والمعدات، وامدادها بترددات الجيلين.