الأمم المتحدة تعلن عن موقفها تجاه سماح فيسبوك بالتحريض ضد الجيش الروسي

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء نبأ سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث تروسيل، في إفادة صحفية في جنيف يوم الجمعة إن المفوضية "ستثير الأمر" مع الشركة.

وأضافت: "هذه قضية معقدة للغاية، لكنها تثير بعض المخاوف فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ووفقا لها يبقى "الافتقار إلى الوضوح" بشأن سياسات الشركة هو "مصدر قلق".

وتعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حثها على الانتباه إلى "الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدثه التغيير [في سياسة ميتا]"