فلسطين: وفاتان و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاتان و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا و762 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد سجلت حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال التقرير إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، طولكرم 8، جنين 9، رام الله 18، ضواحي القدس 1، بيت لحم 7، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 3، الخليل 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 136، مدينة القدس 90".

وأضاف أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 3، طولكرم 9، جنين 10، رام الله 11، ضواحي القدس 3، بيت لحم 10، طوباس 0، نابلس 26، قلقيلية 8، الخليل 60، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 491، مدينة القدس 130".

وعن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى وجود 41 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مريضا، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.