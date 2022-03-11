احدث ترددات قنوات الأطفال- تردد قناة بطوط- تردد قناة تنة ورنة- تردد قناة طيور الجنة 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آخر تحديثات الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، والتي ارتفع معدل البحث عنها في محركات جوجل، لا سيما أنه تعرض برامج منوعة ومميزة، مثل ميكي وتوم وجيري وبطوط، ومن أهم القنوات التي زاد البحث عنها تردد قناة بطوط وتردد قناة تنه ورنه Tina Warna، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم احدث ترددات قنوات الأطفال- تردد قناة بطوط- تردد قناة تنة ورنة- تردد قناة طيور الجنة 2022.

تردد قنوات الأطفال- تردد قناة بطوط- تردد قناة تنة ورنة- تردد قناة طيور الجنة 2022

كما تزايد البحث عن تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة كراميش وتردد قناة ميكي وتردد قناة طيور بيبي وتردد قناة سمسم وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia وتردد قناة MBC3 وتردد قناة ماجد وتردد قناة مودي كيدز، وتردد قناة ميكي كيدز وتردد قناة أطفال ومواهب وتردد قناة دودو كيدز الجديد، وتردد قناة كوجي 2021.

تردد قنوات الأطفال- تردد قناة بطوط- تردد قناة تنة ورنة- تردد قناة طيور الجنة 2022

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنه ورنه 2022 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان 2022 Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2022

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN2020

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد 2022

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد 2022

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2022

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز الجديد 2022

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2022

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2022

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد 2022

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .