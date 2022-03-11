بث مباشر بى إن سبورت 3 مباراة الزمالك والوداد المغربي القنوات الناقلة- حكم مباراة الزمالك والوداد- تشكيلة فريقي الزمالك والوداد اليوم الجمعة، حيث يدخل الزمالك مواجهة حاسمة وفارقة في مشواره بدوري ابطال افريقيا هذا الموسم عندما يستضيف نظيره الوداد المغربي في تمام السادسة مساءا علي استاد القاهرة في الجولة الرابعة بدور المجموعات، لذلك قرر فريق وكالة فلسطين ان يقدم لكم بث مباشر بى إن سبورت 3 مباراة الزمالك والوداد المغربي القنوات الناقلة- حكم مباراة الزمالك والوداد- تشكيلة فريقي الزمالك والوداد اليوم الجمعة.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

حكم مباراة الزمالك والوداد المغربي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر لها اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم من: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، وجورجيه جاتوجاتو حكم رابع، ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كورونا هاني الشهيدي من مصر.

رصيد الزمالك فى دورى الأبطال

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط، يليه الوداد في المركز الثاني 6 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرا ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة

تشكيلة فريق الزمالك ضد الوداد المغربي اليوم الجمعة

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : أوباما – امام عاشور – روقا

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري

تشكيلة الوداد المغربي ضد الزمالك اليوم الجمعة

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي، عيسى السيودي، ينيس حنين.

خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، حمزة جنان الله، أشرف داري، أمين فرحان، محمد رحيم، حمزة أسرير.

خط الوسط : يحيى جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي، أنس سرغات، عبد الله حيمود، رضا الجعدي، صلاح الدبن بن شيو.

خط الهجوم: منصف شراشم، زهير المترجي،، شعيب فضي، مؤيد اللافي، غاي مبينزا، يوفيل تسومو، محمد الوردي.

بث مباشر بى إن سبورت 3 مباراة الزمالك والوداد المغربي

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