بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على 386 نائبا روسيا "لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تراس في بيان إلى أن "هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت".

وكانت الحكومة البريطانية، أدرجت أمس الخميس 7 رجال أعمال روس على قائمتها السوداء، وقامت بفرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم بسبب "ارتباطهم بالكرملين".