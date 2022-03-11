وصول الطلبة وأبناء الجالية الفلسطينيين من سومي الأوكرانية إلى وارسو البولندية

وصل إلى العاصمة البولندية وارسو، اليوم الجمعة، الطلبة وأبناء الجالية الفلسطينيين الذين غادروا مدينة سومي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، بسبب العملية العسكرية الدائرة هناك.

وكان في استقبالهم سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، وأمين سر حركة "فتح" في أوكرانيا محمود نصار، ورئيس الجالية الفلسطينية في أوكرانيا نضال الأسطل.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، في بيان لها، إن الإعياء الشديد بدا واضحا على الطلبة وأبناء الجالية، مضيفة أنها بذلت جهودا خلال الفترة الماضية لتأمين خروجهم من سومي الأوكرانية.