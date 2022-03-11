2,5 مليون شخص فرّوا من أوكرانيا حتى اليوم الجمعة

اقتربت القوات الروسية اليوم، الجمعة، من كييف حيث قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية تتحول إلى "حصن"، بينما اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو باستهداف الممرات الإنسانية مرة أخرى.

وما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في مدن أوكرانية بما في ذلك ماريوبول المحاصرة، وسط حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا من دون إحراز تقدم.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن نصف السكان فروا، مضيفا أن المدينة "تحولت إلى حصن"، وأنه "تم تحصين كل شارع وكل مبنى وكل نقطة مراقبة فيها".

وحذر الجيش الأوكراني في بيان من أن "العدو يحاول القضاء على دفاعات القوات الأوكرانية" حول مناطق إلى الغرب والشمال الغربي من العاصمة "لإغلاق كييف". وأضاف أنه "لا يمكننا استبعاد تحرك العدو شرقا باتجاه بروفاري".

وتحاصر القوات الروسية حاليا أربع مدن أوكرانية كبرى على الأقل. وقد وصلت آليات مدرعة إلى الأطراف الشمالية الشرقية لكييف حيث تعرضت الضواحي، بما في ذلك إيربين وبوتشا، لقصف مكثف لأيام. ويتحدث جنود أوكرانيون عن معارك طاحنة للسيطرة على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى العاصمة.