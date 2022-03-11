دراسة: وفيات كورونا الحقيقية تساوي 3 أضعاف الأرقام المعلنة

كشفت دراسة حديثة نشرت بمجلة "لانسيت" العلمية أن العدد "الحقيقي" للوفيات بكورونا يعادل في المجمل 3 أضعاف الأعداد المعلنة على مستوى العالم، وذلك بالرغم من العدد الهائل لحصيلة الضحايا والمعلن عنه من جانب منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات دولية.

ويُشار إلى أنه تسببت جائحة كورونا للعالم بصدمة قاسية، حيث حصدت أرواح الملايين، ودمرت اقتصاد البشر في العديد من الدول حول العالم.

وبحسب الدراسة التي نُشرت، صباح اليوم الجمعة، توفي أكثر من 3 أضعاف عدد الأشخاص المعلن عنهم في السجلات الرسمية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

جدير ذكره أن عدد الوفيات الرسمي على مستوى العالم بسبب العدوى كان 5.9 مليون بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2021، وتقدر الدراسة الجديدة حدوث 18.2 مليون حالة وفاة زائدة خلال نفس الفترة، ما يشير إلى أن التأثير الكامل للوباء ربما كان أكبر بكثير مما يعتقد كثيرون.