هيئة الأسرى: تعليق الأسرى للخطوات النضالية لا يشمل الإضراب المفتوح عن الطعام

أكدت هيئة الأسرى، اليوم الجمعة، أن إعلان الأسرى في سجون الاحتلال تعليق الخطوات النضالية، أمس، لا يشمل وقف الاستعدادات لخوض الاضراب المفتوح عن الطعام، ولايعني انتهاء المعركة مع السجان الاسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن تعليق الأسرى للخطوات الاحتجاجية جاء في ضوء تراجع إدارة السجن عن اجراءاتها في سجن "نفحة".

وشددت على أن الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الـ 25 من آذار ما زالت على ما هي عليه، وأن خيار الإضراب عن الطعام سيبقى قائماً من أجل استعادة الحقوق واعادة الحياة لما كانت عليه قبل عملية الهروب من سجن "جلبوع" وتراجع ادارة السجون عن كافة اجراءاتها التي اعقبت عملية انتزاع الحرية من نفق "جلبوع".

ويُشار إلى أنه ما زالت الاوضاع متوترة في السجون والاجواء ساخنة والحقوق مسلوبة، وفي حال قرر الاسرى خوض الاضراب والشروع به فم يراهنون ايضا على الدعم والإسناد الخارجي الذي يشكل عاملاً مهماً واساسياً في حسم المعركة وتحقيق الانتصار المأمول.

وكان أكّد نادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال علقوا خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد عن الشهر، والمتعلقة بالحياة اليومية داخل السجون.