"علماء المسلمين" يدين استقبال "هرتسوغ" في تركيا

دان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الجمعة، الزيارة التي قام بها رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

واستهجن الاتحاد الاستقبال الرسمي والحفاوة التي استقبل بها الرئيس الإسرائيلي في تركيا.

وقال الاتحاد، في بيان له :"لقد تفاجأنا بالزيارة، وهي لا تخدم إلا الاحتلال، وتضر بنضال الشعب الفلسطيني، معتبرا الخطوة تطبيعاً مرفوضا ومدانا مع الاحتلال".

وأضاف :"بأن الخطوة لا تليق بشهامة الشعب التركي، والتزاماته الإسلامية والإنسانية، ومواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال".

ولفت الاتحاد إلى أن هذه الزيارة لا تليق بمكانة تركيا، المعروفة بمواقفها المشرفة ضد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وختم البيان بأن مكانة تركيا في الأمة الإسلامية، تحتم عليها أن تقف أكثر في وجه الاحتلال ورموزه، وما يقومون به من جرائم تنتهك القيم والقوانين الدولية.

وكانت قد شهدت مدن تركية عدة، منذ الأربعاء، مظاهرات ووقفات احتجاجية رافضة لزيارة إسحاق هرتسوغ إلى البلاد، حيث نظمت مؤسسات المجتمع المدني مظاهرات في أنقرة وإسطنبول ومحافظات تركية أخرى؛ احتجاجا على زيارة هرتسوغ.