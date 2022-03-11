والدة المعتقل السياسي أدهم مرعي تحمل عباس المسؤولية عن حياة ابنها

حملت والدة المعتقل السياسي أدهم مرعي من مخيم جنين، اليوم الجمعة، الرئيس محمود عباس المسؤولية عن حياة ابنها.

ويُشار إلى أن مرعي معتقل منذ 10 أيام بعد مداهمة قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لمنزله عند الساعة السادسة صباحًا.

وقالت والدة المعتقل مرعي :"إننا لا نعلم أي شيء عن ابننا المعتقل منذ عشرة أيام"، .مشددةً على أنها لن تسامح أحد إذا حدث لوالده مكروه.

وكان والد المعتقل السياسي مرعي، قد نقل إلى المستشفى مؤخراً بعد علمه بوجود ابنه في سجن أريحا، بعدما أصابته بوعكة صحية على إثر تلقيه الخبر.

وأضافت والدته: "اقتحم عناصر من الأجهزة الأمنية المنزل وحاولوا آنذاك خلع الباب، حيث اعتقدنا للوهلة الأولى أنهم قوات الاحتلال، لافتةً أنهم اعتقلوه أمام طفلته".