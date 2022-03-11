موقع عبري: أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا “إسرائيل”

ذكرت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6166 أوكرانيًا وصلوا إلى تل أبيب، منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط المنصرم.

ونقل موقع واي نت العبري، عن دائرة السكان قولها :" فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جوازات سفر أوكرانية، مشيرةً إلى أنه تم رفض إدخال 214 شخصًا منهم لأسباب قانونية تتعلق بقانون الهجرة.

وأضاف الموقع العبري :"أنه وحتى منتصف الليل أمس وصل 1.106 أوكرانياً، وتم منع 23 منهم من الدخول، فيما وصل بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم 228 أوكرانيًا، وتم منع دخول 4 منهم.

من جانبها أمرت وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، أمس، بنقل الذين تم منعهم وبقوا في مطار اللد “بن غوريون”، إلى أحد الفنادق لحين اتخاذ قرار.