الأسير أمير جرادات يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير أمير محمد أنيس جرادات، اليوم الجمعة، عامه العشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويُشار إلى أن جرادات البالغ من العمر (38 عامًا)، هو من سكان بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أمير محمد أنيس جرادات (38 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ودخل عامه العشرين في سجون الاحتلال.

وأوضحت المهجة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جرادات بتاريخ 11/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا عليه بالسجن الفعلي (26) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير ذكره أن الأسير المجاهد أمير جرادات ولد بتاريخ 26/01/1984م وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

