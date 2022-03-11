"الجهاد" تنعى المجاهد عادل مقبل من شمال القطاع

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" بمحافظة شمال غزة، صباح اليوم الجمعة، ابنها المجاهد عادل سعيد مقبل "أبو كرم" الذي توفي فجر اليوم في مشافي جمهورية مصر العربية بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتقدمت الحركة في بيان لها، بالتعزية والمواساة من أبنائه الفقيد وإخوانه وأسرته ومن عموم عائلة مقبل الكرام.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"كل نفس ذائقة الموت"

نعي أخ مجاهد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تنعى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" بمحافظة شمال غزة ، الأخ المجاهد / عادل سعيد مقبل "أبو كرم" الذي توفي فجر اليوم في مشافي جمهورية مصر العربية بعد معاناة طويلة مع المرض.

إننا إذ نعزي أنفسنا بوفاة هذا الأخ المجاهد فإننا نتقدم من أبنائه وإخوانه وأسرته ومن عموم عائلة مقبل الكرام ، بخالص التعازي والمواساة.

ونتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يكتب له أجر الشهداء والمرابطين والصالحين وأن يسكنه الفرودس الأعلى ، وأن يربط على قلوب أبنائه وعائلته وإخوانه.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الجمعة 8 شعبان 1443هـ، 11 مارس 2022م