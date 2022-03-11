بالفيديو ضبط أكثر من مليون قرص مخدر قادمة للسعودية

أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء الماضي، عن ضبط كميات كبيرة من أقراص إمفيتامين المخدرة، القادمة من خارج المملكة.

وقالت الوزارة الداخلية السعودية: "إنه تم إحباط محاولة تهريب (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بمنطقة الرياض قادمة من خارج المملكة ومخبأة في شحنة برتقال، والقبض على مستقبليها".

وشاركت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو يوثق عملية ضبط الشحنة وتوقيف المتهمين.

إحباط محاولة تهريب (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بمنطقة الرياض قادمة من خارج المملكة ومخبأة في شحنة برتقال، والقبض على مستقبليها.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/SALOhvDcVI — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 9, 2022

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، قوله :"إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات أسفرت عن ضبط مليون و272 ألف قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدين اثنين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية".

وأوضح النجيدي أن الاثنين حاولا تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة بعد وضعها في شحنة برتقال، منوها إلى أن الجهات المختصة ألقت القبض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، قبل أن تقوم بإحالتهما إلى النيابة العامة.

جدير ذكره أن السلطات السعودية، تمكنت في ديسمبر الماضي، من إحباط عملية تهريب نحو 250 ألف حبة كبتاغون إلى الرياض كانت في مركبة قادمة من الأردن.