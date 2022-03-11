مقتل أم ذبحاً على يد ابنتيها في الكويت

أقدامت فتاتين على قتل والدتهما ذبحاً بالسكين، وفصل رأسها عن جسدها، في جريمة مروعة هزت الكويت.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن الفتاتين هما من فئة غير محددة الجنسية "البدون"، حيث وقعت الجريمة في منطقة الدوحة، بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.

وقالت الشرطة الكويتية :"إن فرق الأدلة الجنائية عثرت على رأس الأم، مفصولا عن جسدها، وموضوعا داخل كيس، في محاولة للتخلص منه".

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف الفتاتين المتهمتين داخل المنزل، واعترفهما بارتكاب الجريمة بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة.

ويُشار إلى أن الكويت فجعت قبل نحو أسبوع، بجريمة بشعة، راح ضحيتها رجل وزوجته، وابنتهما، في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية جنوبي غرب العاصمة.



