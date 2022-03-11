لاجئو لبنان يشاركون في صلاة "الفجر العظيم" تضامناً مع الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 ص
11 مارس 2022
وألقيت عقب الصلاة كلمات حثت على الجهاد والدفاع عن المسجد الأقصى، مشددةً على ضرورة توحيد جهود الأمة لنصرة القدس وفلسطين ومواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.
يذكر أن حملة "الفجر العظيم" قد انطلقت من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في كانون الأول/ديسمبر 2019، تأكيدًا على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع "الإسرائيلية" وفق القائمين عليه، وبعد ذلك انضم لها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة، وفي دول عربية وإسلامية.
وكانت حركة "حماس"، قد دعت، الأربعاء، الفلسطينيين في الداخل والشتات، إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، اليوم الجمعة في حملة "الفجر العظيم".