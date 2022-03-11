لاجئو لبنان يشاركون في صلاة "الفجر العظيم" تضامناً مع الأقصى

شارك اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، فجر اليوم الجمعة، في صلاة الفجر العظيم، تلبية لنداء الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وتضامناً مع المرابطين في القدس، تحت عنوان "لن نرحل".