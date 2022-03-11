بالفيديو إصابة شاب برصاص الاحتلال في طولكرم

أصيب شاب، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في طولكرم وسط اشتباكات مع مقاومين تصدوا لاقتحام المدينة.

وأظهر مقطع فيديو إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

وشهدت مدينة طوكرام فجراً اشتباكات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بقوات كبيرة تخللها إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق نار من قبل مقاومين صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طولكرم فجراً.

وأظهر مقطع فيديو صوت إطلاق وابل من الرصاص تجاه قوات الاحتلال عند اقتحامها مدينة طولكرم.

وأشارت المصادر، إلى إنسحاب قوات الاحتلال من مدينة طولكرم بعد استهدافها من قبل مقاومين بصليات من الرصاص.