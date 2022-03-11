اسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة 11-3-2022

ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضروات في غزة، اليوم الجمعة 11-3-2022، حيث عااودت أسعار الطماطم ارتفاعها، مع استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض نتيجة عدم وجود البيض المخصب والذي ينتج الدجاج اللاحم.
وجات أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|3
|3
|بصل
|2.5
|4
|كوسا
|3
|5
|باذنجان
|4
|6
|فلفل
|12
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.5
|13
|ملوخية
|5
|14
|فصوليا
|9
|15
|بيض
|13
|16
|دجاج
|14
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7