اسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة 11-3-2022

ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضروات في غزة، اليوم الجمعة 11-3-2022، حيث عااودت أسعار الطماطم ارتفاعها، مع استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض نتيجة عدم وجود البيض المخصب والذي ينتج الدجاج اللاحم.