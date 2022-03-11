اسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة 11-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:26 ص
11 مارس 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضروات في غزة، اليوم الجمعة 11-3-2022، حيث عااودت أسعار الطماطم ارتفاعها، مع استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض نتيجة عدم وجود البيض المخصب والذي ينتج الدجاج اللاحم.

 

وجات أسعار الخضروات والدجاج واللحوم، كما يلي:

الرقم     الصنف           السعر الكيلو بالشيكل
1     طماطم    2.5
2 خيار 3
3 بصل 2.5
4 كوسا 3
5 باذنجان 4
6 فلفل 12
7 جزر 3
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 5
14 فصوليا 9
15 بيض 13
16 دجاج 14
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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